Bitcoin Group: Kursrallye beim Bitcoin zieht die Aktie mit nach oben!

Liebe Leser,

der Bitcoin war in den letzten Wochen immer weniger gefragt und geriet weiter unter Druck. Zwischen 6.500 USD und 7.000 USD pendelte sich der Wert der Kryptowährung ein. Am Donnerstag allerdings wagte der Bitcoin noch einmal einen Angriff nach oben. Zwischenzeitlich notierte der Bitcoin dabei rund 15 % im Plus. Die Gewinne wurden im Bereich um 8.000 USD allerdings wieder ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.