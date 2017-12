Bitcoin Group: Kryptos auf Achterbahnfahrt, Aktie mit Pullback!

Lieber Leser,

der heutige Tag war einer der wildesten Tage, die ich in meiner über 20jährigen Börsenerfahrung jemals erlebt habe. Aber nicht an den Aktienmärkten, sondern an den Kryptowährungsmärkten. Aber auch dort bin ich schon seit knapp 6 Jahren aktiv!

Kryptowährungen auf Achterbahnfahrt, von wegen „Flash Crash“!

Denn nahezu alle Kryptowährungen befanden sich heute auf wilder Achterbahnfahrt. So stieg die „Mutter aller Kryptowährungen“, Bitcoin, gestern noch bis auf fast 11.500 US-Dollar. Heute lag der Bitcoin dann im Tief bei rund 9.000 US-Dollar. Daher wird in den einschlägigen Foren im Internet sowie den Sozialen Netzwerken à la facebook auch schon vom „Flash Crash“ fabuliert. Doch dabei sollte man eins nicht vergessen!

Erstens notierte der Bitcoin noch am vergangenen Wochenende bei 8.200 US-Dollar. Selbst die rund 9.000 US-Dollar sind daher immer noch ein Kursplus von knapp +10% in nur fünf Tagen. Ferner sieht der Kursrutsch von 11.500 auf ca. 9.000 und somit um rund 2.500 US-Dollar in absoluten Zahlen zwar brutal aus. Tatsächlich ist es prozentual aber immer noch eine normale Korrektur um ca. -20%.

Aktie der Bitcoin Group fällt leicht zurück, aber bullishes Szenario intakt

Dennoch fällt die Aktie der Bitcoin Group, die ja eng mit der Kursentwicklung des Bitcoin verbunden ist, heute leicht zurück (-4,5%). Sie konnte und kann dabei aber bisher relativ problemlos den charttechnisch wichtigen Support bei 80,00 Euro verteidigen. Damit ist der heutige Rücksetzer als „Pullback-Bewegung“ auf den Ausbruchspunkt zu klassifizieren, so dass das zuvor generierte Kaufsignal sogar bestätigt wurde.

Mit diesem charttechnischen Ausbruch im Rücken hat die Aktie daher jetzt die große Chance relativ zügig die runde Marke von 100,00 Euro anzusteuern. Fundamental wäre das zwar kaum noch zu rechtfertigen, da dann das KUV auf ca. 100 und das KGV sogar auf ca. 200 steigen würde. Angesichts des derzeitigen Hypes um Kryptowährungen sowie in der Folge um Bitcoin/Blockchain Aktien, halte ich nicht mehr für unmöglich. Wer daher schon in der Aktie drin ist, sollte sie weiter halten. Kaufen sollten aber nur noch erfahrene „Zocker“, das ist klar!

Ein Beitrag von Sascha Huber.