Bitcoin Group: Krypto-Jahresendrally gestartet!

wie zuletzt geschrieben ist die zweitwichtigste Kryptowährung Ethereum zuletzt durchgestartet und konnte innerhalb von zwei Tagen +23% zulegen. Doch immer mehr Kryptowährungen ziehen nach, so dass die Krypto-Jahresendrally wohl gestartet ist.

Kursanstiege auch gut für Aktie der Bitcoin Group

So zogen zuvor bereits DASH und Monero an, jetzt folgten Ethereum und sogar Ethereum Classic. Es scheint daher nur noch eine Frage der Zeit zu sein wann weitere Kryptowährungen nachziehen. Zwar wirkt sich nicht jede Kursrally einer Kryptowährung positiv auf die Aktie der Bitcoin Group aus. Aber zumindest Kursrallys von Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Bitcoin Gold sollten das tun.

Denn Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum sind bereits via bitcoin.de handelbar, so dass eine Kursrally hier die Geschäfte der Plattform anfeuern dürfte. Zugleich hält die Gesellschaft jedoch auch selbst noch mehr als 10.000 Coins von Bitcoin, Bitcoin Cash und Bitcoin Gold, so dass deren Wertsteigerungen die Bilanz des Unternehmens stärken helfen sollten. Zumindest indirekt profitiert die Gesellschaft also auch von Kursrallys bei DASH, Monero und Co.

Aktie zwar fundamental (zu) teuer, aber wen interessiert das schon?

Aus rein fundamentaler Sicht bleibe ich zwar dabei, dass die Aktie der Bitcoin Group mit einem KUV von ca. 75 und einem KGV von ca. 150 eigentlich schon viel zu teuer ist. Hier wurde bereits die Zukunft der nächsten drei oder vier Jahre eingepreist – und dabei eine reibungslose Entwicklung unterstellt. Allerdings muss man auch sagen, dass hier wenigstens ein Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell dahinter steht.

Das ist nämlich nicht bei jeder Bitcoin respektive Blockchain Aktie, die zurzeit von dubiosen, meist selbsternannten „Börsengurus“ als „Gamechanger“ angepriesen wird, der Fall. Zudem interessiert die fundamentale Bewertung an der Börse aktuell noch niemanden. Daher sollte die ja bereits laufende Jahresendrally der Kryptowährungen auch zu einer Jahresendrally der Aktie der Bitcoin Group führen, so das ein Kursziel von 100,00 Euro erreichbar erscheint.

Ein Beitrag von Sascha Huber.