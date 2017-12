Bitcoin Group: Krypto-Crash setzt Aktie kurzfristig unter Druck!

Lieber Leser,

nachdem die Aktie der Bitcoin Group SE gestern noch – dank positiver Unternehmensmeldungen – deutliche Zugewinne verzeichnen konnte geht es heute wieder deutlich abwärts. Grund hierfür ist ein heftiger Einbruch an den Kryptowährungsmärkten.

Kryptowährungen unter deutlichem Abgabedruck!

Schauen wir uns erst einmal an, was da auf den Kryptowährungsmärkten los war. Bereits am Mittwoch erreichte uns die Meldung, dass die größte südkoreanische Krypto-Börse Youbit gehackt wurde und infolge des Hacks Insolvenz anmelden musste. Zunächst interessierte das noch kaum jemanden, doch am späten Donnerstag Nachmittag änderte sich das plötzlich. Hatte zuvor nur der Bitcoin ein wenig Luft abgelassen, kam es nun zu einem Sell Off auf breiter Front.

Egal ob nun Bitcoin, Ether(eum), Bitcoin Cash, Litecoin, IOTA, DASH, NEM (XEM), Monero oder wie sie auch alle heißen mögen, es wurde verkauft als wäre das schon morgen nicht mehr möglich. Nur das in der Krypto-Szene verhasste Ripple (XRP) sowie Tether, das fest an den US-Dollar gebunden ist, konnten sich dem Ausverkauf entziehen. Da damit die Kryptowährungsbestände der Bitcoin Group ebenfalls an Wert verloren, fiel die Aktie durchaus zu Recht.

Wie lange währt der Krypto-Crash diesmal?

Wenn der aktuelle Krypto-Crash, wie von einigen „Experten“ behauptet, tatsächlich das Ende der Kryptowährungen bedeuten würde, so würde es natürlich schlecht für die Aktie der Bitcoin Group aussehen. Allerdings gab es alleine in diesem Jahr schon mehrere solche „Crashs“ und anschließend erholten sich Bitcoin und Co. nicht nur, sondern stiegen stets auf neue Allzeithochs. Insofern würde ich diesen Einbruch auch gar nicht mal als Crash, sondern als normale Korrektur klassifizieren.

Daraus können Sie natürlich schon ableiten, dass ich weder den scharfen Kursrücksetzer der Kryptowährungen als besonders problematisch ansehe noch die Aktie der Bitcoin Group abschreiben möchte. Vielmehr glaube ich, dass der Bitcoin schon bald über 20.000 US-Dollar klettern und damit die Aktie wieder beflügeln wird. Somit halte ich auch unverändert daran fest, dass die Aktie für mich ein Kaufkandidat mit Kursziel 100,00 Euro ist.

Ein Beitrag von Sascha Huber.