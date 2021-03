Bitcoin Group: Kommen die Bullen noch einmal zurück?

Die Aktie der Bitcoin Group krönte den im Herbst eingeleiteten Anstieg am 17. Dezember mit einem neuen Allzeithoch bei 82,50 Euro. Seitdem hängt der Wert in einer Konsolidierung fest. Sie vollzieht sich bislang in Form eines dominanten Abwärtstrends, wobei der Kurs seit Ende Januar nur noch um die 50-Tagelinie schwankt.

Auf der Unterseite stellen die Tiefs vom 27. Januar bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung