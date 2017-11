Bitcoin Group: Jetzt heißt es aufpassen

Auch zum Start in die neue Woche geht die Kursrallye bei der Bitcoin Group-Aktie weiter: Mit einem satten Kursgewinn von rund 7% erreicht das Papier ein neues Allzeithoch. Dabei können Anteilseigner der Bitcoin Group seit Jahresauftakt 2017 einen satten Kursgewinn in Höhe von 1377% verbuchen! In den vergangenen Tagen hat die Rekordjagd der Digitalwährung Bitcoin weiter an Fahrt...