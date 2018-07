Bitcoin Group: Jetzt gilt es Ruhe zu bewahren!

Die Aktie der Bitcoin Group, eine der in meinen Augen wenigen guten Bitcoin bzw. Blockchain Aktien, konnte zuletzt deutliche Zugewinne verbuchen. Hier zeigte sich wieder einmal wie stark die Aktie an der Kursentwicklung von Bitcoin und Co. hängt. Wie geht es jetzt weiter?

US-Börsenaufsicht SEC lehnt Bitcoin ETF erneut ab…

Ein Beitrag von Sascha Huber.