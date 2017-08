Bitcoin Group: Interessante Information am Rande

Die Aktie der Bitcoin Group fällt heute erneut um rund 4% in den Keller, damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen drei Tagen auf fast 20%. Noch am 15. August markierte das Papier ein neues Allzeithoch bei 25,90 Euro. Seit Jahresauftakt 2017 können sich die Anleger jedoch immer noch über einen massiven Kursgewinn in Höhe von 357% freuen. Doch was steckt eigentlich...