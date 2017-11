Bitcoin Group: Hier muss man auf der Hut sein!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group hat zum Ende der letzten Woche einen leichten Gewinn verbucht. Charttechniker mahnen dennoch zur Vorsicht und meinen, dass trotz eines kleinen Comebacks nach oben auch Kursrücksetzer bis auf etwa 60 Euro immer noch möglich seien. Es lohnt sich, hier genau hinzusehen. Die Aktie hat zum Wochenausklang Gewinne in Höhe von knapp 1 % verzeichnen können. Damit ist der charttechnische Aufwärtstrend weiterhin intakt. Chartanalysten zeigen sich jedoch unverändert kritisch, wenn es um die Schwankungen geht. Die Aktie verlor nämlich innerhalb einer Woche mehr als 5 %. Die Kurse rutschten vor dem gewaltigen Plus am 1. November (+8 %) mehrere Tage hintereinander nach unten.

Das derzeitige Allzeithoch bei 81,95 Euro, das am 8. November 2017 erzielt wurde, ist nicht sehr weit entfernt. Es fehlen lediglich 5,3 %. Dennoch ist die Situation nicht ganz ungefährlich, da der Kurs 15 Euro bzw. 20 % von einem wichtigen charttechnischen Haltepunkt entfernt ist. 60 Euro scheinen demnach immer noch im Bereich des Möglichen, so die Argumentation von Charttechnikern. Zudem gibt es auch weiterhin keine wirtschaftlich fundierten Einschätzungen zu dem Wert. Es könnte also also jederzeit schnell nach unten gehen.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtsmarsch!

Technische Analysten wiederum sehen die Aktie klar im Aufwärtstrend. Dabei stützen sich die Experten auf den großen Vorsprung der Aktie auf die jeweiligen gleitenden Durchschnitte in verschiedenen Analysezeiträumen. Der Abstand zum GD200 liegt bei mehr als 70 %. Dies signalisiert einen Mega-Aufwärtstrend. Formal liegen immer noch Kaufsignale vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.