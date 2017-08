Bitcoin Group: Halbjahreszahlen bestätigen den Hype!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group hat kürzlich die Zahlen für das 1. Halbjahr 2017 veröffentlicht. Und natürlich fallen die Zahlen der Bitcoin Group gut oder sogar deutlich über den Erwartungen aus, sofern das weltweite und besonders auch das europäische Transaktionsvolumen in Bitcoin ebenso stetig steigt. Zumal hier eine Monopolstellung besteht, was die Regulierung angeht. Doch meiner Meinung widerspricht dieser Umstand nicht der Einschätzung, dass wir es nach wie vor mit einem zumindest derzeit noch temporären Hype im Bitcoin-Preis zu tun haben.

Hohe Abhängigkeit vom Bitcoin-Preis bleibt vorhanden

Im Gegenteil. Das zeigt einmal mehr, wie anfällig die Aktie der Bitcoin Group gegenüber dem Bitcoin-Preis ist. Auch wenn nun einige einwenden werden, dass ein Handelsplatz, also eine Börse, generell weniger anfällig gegenüber solchen Preisschwankungen ist. Selbst große Börsen verzeichnen in schwachen Marktphasen niedrigere Umsätze und dabei sind sie nicht bloß von einem einzigen Handelsinstrument abhängig, wie es aber die Bitcoin Group nun mal derzeit noch ist. Ich würde daher weiter Vorsicht walten lassen. Besonders die marketingtechnische Aussage des Unternehmens, „Kryptowährungen würden sich ihren Weg als Alternativwährungen bannen“, stimmt mich skeptisch, denn genau das halte ich persönlich derzeit noch für unwahrscheinlich.

Blockchain ja, Bitcoin Nein

Ja, die Blockchain als System an sich hat meiner Ansicht nach Potential zur Weiterentwicklung. Doch eine Alternativwährung auf Basis der Blockchain ist aus Gründen der derzeit kaum vorhandenen wirtschaftlichen Nutzbarkeit noch in sehr weiter Ferne. Sicher schließe ich nicht aus, dass sich der Bitcoin irgendwann einmal durchsetzt. Doch bis es so weit ist, wird der Bitcoin-Preis noch ein bis zwei Mal gehörig abstürzen, da bin ich mir sicher. Und dass nun institutionelle Investoren in den Markt strömen, bestätigt aus meiner Sicht eigentlich nur die Phase der Übertreibung, in der wir uns befinden. Sagen Sie nachher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.