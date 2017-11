Bitcoin Group: Fast schon ungewöhnlich ruhig!

Liebe Leser,

während es Mitte dieser Woche noch kräftig bergauf ging, waren die letzten beiden dieser Tage aus Sicht der Bitcoin Group-Aktie vergleichsweise ruhig, sodass es nur wenig Bewegung gab. Dennoch notiert die Aktie nun knapp unterhalb der wichtigen Obergrenze von 80 Euro und befindet sich auf dem Weg zu früheren Tops. Chartanalysten bescheinigen dem Wert trotz vorher teils gegenteiliger Meinung das Comeback in einen charttechnischen Aufwärtstrend. Hier sei allerdings zu beachten, dass die Schwankungen des Kurses im Normalfall unnatürlich hoch seien. Das bisherige Allzeithoch bei 81,95 Euro war erst am 8. November erobert worden. Danach ging es vier Tage lang bergab, Rekordverlust auf Tagesbasis waren -5,13 % am 14. November. Am 15. November folgte dann ein Kursaufschlag von mehr als 8 %, am Mittwoch ging es nochmal um 5 % in die Höhe.

Mangels wirtschaftlich bedeutender Nachrichten ist die Kursentwicklung nur auf weitere Spekulationen zurückzuführen. Die Aktie könnte nun aus charttechnischer Sicht frühere Unterstützungen in Form einer Aufwärtstrendgeraden zurückerobern. Formal sei die Sicherheit damit etwas größer.

Technische Analysten: Aufwärtstrend bleibt intakt

Auch technische Analysten zeigen sich nicht unzufrieden. Die Bitcoin Group ist in jeder zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus, alle Trendpfeile sind aufwärts gedreht. Der Wert hat einen Vorsprung von mehr als 70 % auf den langfristig bedeutenden GD200. Dies ist ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.