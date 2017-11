Bitcoin Group: Ethereum startet durch!

Lieber Leser,

ich hatte gestern angekündigt, dass die zweitgrößte Kryptowährung (hinter dem Bitcoin), nämlich Ethereum, vor einem Kurssprung stehen dürfte. Seit dem hat Ethereum mehr als +12% an Wert gewonnen. Nicht schlecht, oder? Aber da geht noch mehr!

Ethereum mit Mindest-Kursziel 480,00 US-Dollar

So hat Ethereum mit der Überwindung der beiden charttechnischen Widerstände bei 380,00 und 400,00 US-Dollar ein starkes Kaufsignal mit Kursziel 480,00 bis 500,00 US-Dollar generiert. Damit dürfte auch das Interesse der Anleger an Ethereum, dass in den letzten Wochen ein wenig abgekühlt war, zurück kehren. Die Bitcoin Group sollte das freuen, schließlich wird man davon direkt profitieren.

Denn bekanntlich ist die Bitcoin Group eine Beteiligungsgesellschaft, deren erste und bis dato einzige Beteiligung die Bitcoin Deutschland AG ist. Die Bitcoin Deutschland AG hingegen wiederum ist der Betreiber der Internet-Handelsplattform bitcoin.de. Auf bitcoin.de konnte man bis vor wenigen Wochen nur Bitcoin kaufen/verkaufen. Seit dem Bitcoin Cash-Fork jedoch ist auch der Handel mit Bitcoin Cash sowie Ethereum möglich.

Aktie in der Konsolidierung, neue Kursrally bis Jahresende!

Aktuell befindet sich die Aktie noch in einer notwendigen und gesunden Konsolidierungsphase. Diese dürfte noch ein wenig weiter gehen, ggf. sieht man nochmal Kurse um 72,00 Euro. Mit den starken Kurssteigerungen, die bei Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und weiteren Kryptowährungen bis Jahresende zu erwarten sind, sollte jedoch auch die Aktie der Bitcoin Group ihre Konsolidierung bald beenden können.

In der Folge wäre dann – trotz extrem hoher Bewertung (KUV ca. 75, KGV ca. 150) – eine Fortsetzung der Kursrally möglich. Diese Kursrally könnte die Aktie sogar bis Jahresende bis zur runden Marke von 100 Euro führen. Zwar wäre die fundamentale Bewertung dann absurd, zurzeit werden andere Aktien aus diesem Bereich wie Riot Blockchain jedoch noch weitaus absurder bewertet. In Schwäche kaufen, bleibt daher – trotz extrem hoher Bewertung – das Gebot der Stunde!

Ein Beitrag von Sascha Huber.