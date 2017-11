Bitcoin Group: Es ist vollbracht – und nun?

Liebe Leser,

die Aktie der Bitcoin Group ist seit letztem Donnerstag förmlich explodiert. Seither ging es für das Papier um fast 28 % gen Norden. Erfreulicher Nebeneffekt: An diesem Montag konnte beim Stand von 81,94 Euro ein neues Allzeithoch markiert werden. Der bisherige Topwert lag bei 79 Euro und wurde am 4. September erreicht. Chartanalysten sind sehr zuversichtlich und trauen der Aktie jetzt auch den Anstieg auf bis zu 100 Euro zu. Darüber hätte der Titel freie Fahrt. Die Kursperformance liest sich wie folgt: Innerhalb der letzten Woche stieg die Aktie um knapp 33 %, auf Sicht von einem Monat ging es um mehr als 76 % hinauf. Und in den letzten sechs Monaten verteuerte sich das Papier um mehr als 1.000 %. Das bedeutet aus charttechnischer Sicht allerdings auch, dass die Aktie möglicherweise schlicht überbewertet ist. Der Aufwärtstrend ist dem Hype um die Digitalwährung Bitcoin geschuldet und könnte daher letztlich wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.

Die fundamental orientierten Analysten sind derzeit schlicht und ergreifend nicht in der Lage, das Unternehmen angemessen zu bewerten, um eine Empfehlung abgeben zu können. Die Bilanzdaten sind nicht einzusehen, sodass es auch auf die technische Analyse ankommt.

Technische Analysten: Sehr starker Aufwärtstrend!

Die Kurse sind in allen technischen Dimensionen im extremen Hausse-Modus. Der Aktienkurs weist zur 200-Tage-Linie einen Abstand von mehr als 75 % auf. Auch dies signalisiert einen extremen Hausse-Modus, der zur Vorsicht mahnt. Insofern sollten Anleger die Kursentwicklung genauestens im Auge behalten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.