Bitcoin Group: Eine gefährliche Gratwanderung!

Liebe Leser,

der Bitcoin-Rausch geht weiter: Während der zurückliegenden Handelstage erreichte die Digitalwährung immer neue Rekordstände und durchbrach unlängst die 10.000-Dollar-Marke. Seit Beginn des Jahres verbuchte die Kryptowährung somit einen Zugewinn von etwa 900 Prozent.

Die jüngsten positiven Effekte

Die Gründe für den enorm steigenden Kurs sind mittlerweile nur noch schwer überschaubar. Effekte, die mehr oder weniger nachweislich zur Kursexplosion beitrugen, sind beispielsweise: die zunehmende Akzeptanz des Bitcoins als alternatives Zahlungsmittel, die kommende Einführung von Bitcoin-Terminkontrakten sowie das kaskadenartige, populärer werdende Interesse der Privatanleger, welches den Kurs zuletzt immens anheizte.

Schwankungsanfälligkeit bleibt

Das Problem: Der Bitcoin-Kurs ist – wie es bei Kryptowährungen üblich ist – extrem schwankungsanfällig. So rutschte die Digitalwährung in der vergangenen Woche um fast 500 Dollar ab, da bekannt wurde, dass dem Konkurrenten „Tether“ infolge eines Hackerangriffs 31 Millionen Dollar aus dem System entfernt worden seien. Immerhin erholte sich der Kurs anschließend genauso blitzartig, wie er zuvor nach unten rutschte.

„Allgemeine Spekulation auf die Digitalwährung“

Analysten sprechen längst von einer „allgemeinen Spekulation auf die Digitalwährung“. Nach Einschätzung des Vize-Gouverneurs der Bank of England (BoE), Jon Cunliffe, reiche das Potenzial allerdings bisher nicht aus, um die Weltwirtschaft zu gefährden. Cunliffe richtete jedoch mahnende Worte an die Anleger: „Ich würde nur sagen, die Investoren sollten ihre Hausarbeiten machen.“

Ein reines Spekulationsobjekt?

Darüber hinaus kritisieren viele Beobachter, dass der Bitcoin keine Digitaldevise sei, sondern als reines Spekulationsobjekt betrachtet werden müsse. Und: Digitalwährungen seien prinzipiell unsicher, da sie beispielsweise keiner staatlichen Kontrolle unterliegen.

Bitcoin-Future soll Digitalwährung salonfähig machen

Andere Experten geben sich da wesentlich optimistischer und sehen in den oben erwähnten Terminkontrakten die Möglichkeit, dass auch institutionelle Anleger bald in großem Stil einsteigen könnten.

Kommt der Knall?

Ob, wann und wie die gigantische Spekulationsblase platzen wird, bleibt also weiterhin offen. Angesichts des riesigen Hypes und einer gigantischen Marktkapitalisierung von mittlerweile 188 Milliarden US-Dollar würde der Knall jedenfalls deutlich zu vernehmen sein. Am Mittwochmittag war davon aber noch nichts zu hören, denn wieder einmal stieg der Kurs kräftig an – um satte 9,6 Prozent auf 11.232 US-Dollar. Tendenz weiter steigend.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.