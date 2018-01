Bitcoin Group: China sorgt für Kaufgelegenheit!

Lieber Leser,

zuletzt standen die Kryptowährungen wieder ein wenig unter Abgabedruck. Grund hierfür waren natürlich einmal Gewinnmitnahmen nach der fulminanten Kursrally zuletzt. Zum anderen gab es jedoch auch mal wieder eine Attacke der chinesischen Regierung auf die Bitcoin-Miner. Konkret hieß es, dass die chinesische Regierung das Bitcoin-Mining im Land „geordnet beenden“ möchte.

Aktie der Bitcoin Group reagiert kaum auf diese News

Zwar verlor auch die Aktie der Bitcoin Group im Zuge dieser Entwicklungen leicht an Wert, die Kursverluste hielten sich jedoch – angesichts der Kursentwicklung der Kryptowährungen sowie dieser Nachrichtenlage – in Grenzen. Auch dies stimmt mich sehr zuversichtlich, dass die Aktie im Bereich um 60,00 Euro so langsam ihren Boden gefunden haben dürfte. Um bzw. leicht unter 60,00 Euro sehe ich daher eine Einstiegs- bzw. Nachkaufgelegenheit.

Denn wenn eine Aktie, trotz eigentlich schlechter Nachrichten, nicht mehr weiter fällt, ist das grundsätzlich positiv zu werten. Doch es ist ja nicht nur die Kursentwicklung der Aktie selbst. Ebenfalls positiv zu werten ist, dass sich auch die Kryptowährungen selbst sehr schnell wieder von den Kursverlusten infolge der negativen News erholen konnten. Dies deutet für mich auf eine baldige erneute Kursrally bei den Kryptowährungen hin.

Kursziel der Aktie bleibt bei 100,00 Euro!

Hinzu kommt, dass Beobachter der Handelsplattform bitcoin.de, anhand der öffentlich einsehbaren Daten, ein sehr genaues Bild des Handelsvolumens – und daher auch des möglichen Gewinns – errechnen können. So sollte nicht nur das vergangene Geschäftsjahr 2017 ein Rekordjahr für bitcoin.de gewesen sein. Vielmehr dürfte auch der Start ins neue Jahr 2018 gelungen sein.

Vor diesem Hintergrund scheinen die Umsatz- und Gewinnschätzungen der wenigen Analysten, die die Aktie überhaupt beobachten, viel zu konservativ sein. Dies wurde ja auch zuletzt schon deutlich, als das Unternehmen selbst seine Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich angehoben hat. Von daher sehe ich das von mir ausgegebene Kursziel in Höhe von 100,00 Euro als vergleichsweise konservativ an, berücksichtigt es doch eine durchaus mögliche, längere Korrektur an den Kryptowährungsmärkten und besonders des Bitcoin.

Ein Beitrag von Sascha Huber.