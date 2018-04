Bitcoin Group: Bullen vs. Bären, einer wird gewinnen!

Lieber Leser,

nachdem der eigentlich zu erwartende Sell Off des Bitcoin sowie der anderen Kryptowährungen zuletzt ausblieb, versuchte er sich sogar an einer kleinen Kursrally. Leider war diese Stärke jedoch nur von kurzer Dauer, so dass der Bitcoin nun schon wieder um den Support kämpfen muss.

Stimmung dreht noch zu schnell ins Positive!

Das Problem, das ich zurzeit bei Bitcoin ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.