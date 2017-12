Bitcoin Group: Die Bullen haben die passende Antwort!

Liebe Leser,

unmittelbar vor den Feiertagen hat die Bitcoin-Euphorie einen kräftigen Dämpfer bekommen. Weil ein Kurssturz bei der Kryptowährung auch auf all jene Aktien zurückwirkt, die wie die Aktie der Bitcoin Group im Umfeld des Bitcoins angesiedelt sind, war es nicht verwunderlich, dass der Kurs der Aktie am Freitag vor Weihnachten um 9,68 Euro oder 14,20 Prozent nachgegeben hat.

Empfindlich waren die Kursverluste auf jeden Fall, zumal aktuell unter den Anlegern die Angst umgeht, dass die schon lange erwartete größere Korrektur beim Bitcoin und den anderen Kryptowährungen angebrochen sein könnte. Aus diesem Grund sollte der Kurs des Bitcoins wie auch der der Bitcoin Group in den nächsten Handelstagen von den investierten Anlegern sehr engmaschig verfolgt werden.

Gelingt es den Käufern in den kommenden Tagen, den vorweihnachtlichen Einbruch schnell wieder auszugleichen, dürften die Kursverluste ohne größere Konsequenzen bleiben. Und genau dies scheinen die Käufer sich zu Herzen genommen zu haben, denn an diesem Mittwoch kann die Aktie wieder im zweistelligen Prozentbereich zulegen.

Es kann vieles passieren

Dennoch ist bei diesem volatilen Titel kein Zurücklehnen angesagt. Sollte der Jahresauftakt 2018 negativ verlaufen, könnte es auch schnell wieder deutlicher in die andere Richtung gehen. In diesem Fall droht ein schneller Rückfall bis an die 50-Euro-Marke. Knapp oberhalb dieser Schwelle konnte sich der Kurs im September für einige Wochen stabilisieren, knapp unterhalb der Marke bildete sich im Oktober ein markantes Zwischentief aus. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe zu erwarten, dass die Gegenwehr der Bullen auf diesem Niveau stärker werden wird.

Misslingt den Käufern jedoch die Verteidigung der beiden Unterstützungen knapp oberhalb und unterhalb der runden 50-Euro-Marke und fällt auch die letzte Bastion im Bereich von 45 Euro, droht unter Umständen ein scharfer Rückfall, denn eine nennenswerte Unterstützung findet sich dann erst wieder in der Zone zwischen 23 bis 25 Euro.

So weit werden es die Käufer hoffentlich nicht kommen lassen. Doch bei der extremen Volatilität des Bitcoins und aller von ihm abhängigen Aktien weiß man im Moment nie, was wirklich kommt oder kommen könnte.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.