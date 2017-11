Bitcoin Group: Der Bitcoin zeigt enorme Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

insbesondere am letzten Wochenende ging es beim Bitcoin extrem volatil zu. So versammelten sich die chinesischen Miner plötzlich hinter Bitcoin Cash, wodurch der Bitcoin unter Druck geriet und Bitcoin Cash durch die Decke ging. In der Folge war eine größere Korrektur auf ca. 5.000 US-Dollar beim Bitcoin durchaus möglich.

Charttechnik stößt manchmal auch an ihre Grenzen!

An dieser Situation kann man gleich mehrere Dinge sehen. Zuerst einmal ist das Bitcoin-Netzwerk zwar sehr resistent, denn es brach trotz dem kurzfristigen Switch der Miner nicht zusammen. Es ist aber nicht völlig immun, denn dadurch wurden Transaktionen langsam und teuer. Zweitens konnte man erkennen, dass solche Aktionen kurzfristig durchaus sehr große Auswirkungen auf die Kursentwicklung haben können.

Zu guter Letzt zeigte sich jedoch auch, dass – obwohl Kryptowährungen wie der Bitcoin sonst sehr gut charttechnisch auswertbar sind – die Charttechnik in solch speziellen Situation doch an ihre Grenzen stößt. Denn natürlich konnte niemand, außer vielleicht die chinesischen Miner selbst, vorher von dieser Aktion wissen. Zwar haben daher einige Charttechniker die Korrektur relativ punktgenau angesagt, es rechnete jedoch kaum einer mit einem Tief knapp unter 6.000 US-Dollar.

Bitcoin zeigt enorme Stärke, Aktie zieht mit

Bei der Aktie der Bitcoin Group waren charttechnische Prognosen daher schon etwas leichter. Denn die Kursentwicklung der Aktie, die ja eng mit der Kursentwicklung des Bitcoin verbunden ist (wie der Hund mit seinem Herrchen!), vollzieht dessen Kursbewegungen meistens kurze Zeit später nach. Nachdem der Bitcoin also sein Tief knapp unter 6.000 US-Dollar ausgebildet und anschließend wieder Stärke gezeigt hatte, war es klar, dass auch die Aktie heute wieder Stärke zeigen würde.

Wie aber geht es nun weiter? Nun, grundsätzlich kann natürlich niemand – auch ich leider nicht! – in die Zukunft schauen. Aber wie beschrieben ist die Kursentwicklung des Bitcoin ein guter vorlaufender Indikator für die Kursentwicklung der Aktie. Insofern lässt sich die Aktie kurzfristig sehr gut traden. Denn man muss sich nur die Kursentwicklung der „Mutter aller Kryptowährungen“ anschauen und kann bei der Aktie auf eine ähnliche Kursentwicklung wetten. Das größte Risiko dabei wäre eine überraschende Unternehmensmeldung…

Ein Beitrag von Sascha Huber.