Bitcoin Group: Bitcoin steuert Kursziel von 10.000 US-Dollar an!

Lieber Leser,

nachdem es in der Aktie der Bitcoin Group gestern noch zu einem Rücksetzer kam, gibt sie heute wieder Gas. Erste „Experten“ rufen inzwischen schon Kursziele von 10.000 US-Dollar je Bitcoin aus!

Steigt der Bitcoin jetzt wirklich auf 10.000 US-Dollar?

Wirklich beantworten kann ihnen diese Frage natürlich niemand, auch ich nicht. Denn niemand kann in die Zukunft schauen. Es gibt jedoch gute Argumente für eine Kursrally in Richtung dieser Marke. So hat kürzlich die weltgrößte Terminbörse, die Chicago Mercantile Exchange (CME), die Einführung eines Bitcoin Futures bis Ende des Jahres bekannt gegeben. Dies dürfte den Bitcoin beflügeln.

Warum? Ganz einfach, aus gleich mehreren Gründen! Zum ersten wird der Bitcoin durch diese Einführung eines Bitcoin Futures geadelt. Zweitens ermöglicht dieser Bitcoin Future auch einigen institutionellen Investoren, die bisher außen vor waren, in den Bitcoin zu investieren. Zu guter Letzt könnte dieser Bitcoin Future zu einer Art „virtuellem Shortsqueeze“ führen, so wie wir ihn einst in der Aktie von Volkswagen (VW) erlebt haben.

Cash Settlement verhindert einen echten Shortsqueeze!

Dies wird sie auf den ersten Blick etwas verwundern. Schließlich müssen Investoren, die auf einen fallenden Bitcoin spekulieren und falsch liegen, diesen nicht liefern. Sie können die Verluste auch einfach in US-Dollar begleichen (nichts anderes bedeutet Cash Settlement, es ist eben auch ein sogenannter Barausgleich möglich). Dennoch: Sehen Anleger, die bereits in Bitcoin investiert sind, wie die Nachfrage nach diesem förmlich explodiert, werden sie sich drei Mal überlegen zu verkaufen und so könnte der Kurs steigen und steigen. Darum auch „virtueller Shortsqueeze“.

Ob der Bitcoin dann bis 10.000 US-Dollar, 20.000 US-Dollar, 25.000 US-Dollar, 50.000 US-Dollar oder sogar 100.000 US-Dollar steigt, weiß niemand. Aber es wird eine exzessive Kursrally werden, davon bin ich überzeugt. In der Folge wird natürlich auch die Aktie der Bitcoin Group anziehen, schon weil einige „Zocker“ sie als günstigen Bitcoin-Ersatz sehen. Obwohl es daher sowohl beim Bitcoin wie auch bei der Aktie kurzfristige Kursrücksetzer geben könnte, sollte man sich nicht verrückt machen lassen und diese Rücksetzer konsequent kaufen. Abstauberlimits sind dabei möglich, es steht jedoch zu befürchten, dass diese nicht mehr ausgeführt werden…

Ein Beitrag von Sascha Huber.