Bitcoin Group: Bitcoin knapp vor 10.000 US-Dollar!

der Bitcoin erreicht an diesem Montagmorgen mit über 9.700 US-Dollar erneut Höchststände. Neben den Berichten darüber, mehrere US-Investmentbanken würden das Blockchain-System zwecks Handel von derivativen Instrumenten wie etwa Swaps innerhalb des Bankensystems einem fortgesetzten Test unterziehen, wurde ebenfalls bekannt, dass eine südkoreanische Bank nun mit der Implementierung eines virtuellen Tresors begonnen hat, nachdem einige der Bitcoin-Börsen zuletzt von Hacker-Angriffen betroffen waren.

Südkoreanische Bank will Bitcoin-Anlagen der Kunden schützen

Damit geht die Bank, die per 2016 in etwa 192 Mrd. Kundengelder verwaltet hatte und 13.000 Angestellte führt, den ersten Schritt zum Kundenschutz. Der virtuelle Tresor wird am frühsten im zweiten Quartal 2018 fertig gestellt sein und keine zusätzlichen Kosten für den Kunden bedeuten, die Bitcoin dort deponieren. Leichte Gebühren werden bei Abzug entstehen. Noch ist nicht bekannt, ob die Bank auch Brokerage oder den Handel von Bitcoin auf der Plattform ermöglichen wird. Über die südkoreanische Bitcoin-Börse Bithum wird der derzeit weltweit größte Anteil des Bitcoin-Handels bewerkstelligt. Das tägliche Handelsvolumen betrug vor einigen Tagen 356 Mio. US-Dollar.

