Bitcoin Group: Bitcoin erstmals über 11.000 US-Dollar, platzt die Blase jetzt?

Lieber Leser,

der heutige Tag war an den Kryptowährungsmärkten ein völlig verrückter Tag. Zunächst nämlich stiegen die bekannteren Kryptowährungen auf neue Allzeithochs – der Bitcoin bspw. erstmals über 11.000 US-Dollar. Im Handelsverlauf brachen die Kurse dann jedoch reihenweise ein. Wie wirkt sich das wohl auf die Aktie der Bitcoin Group aus?

Aktie steigt auf neues Allzeithoch, aber…

Zunächst einmal natürlich positiv. Denn der große Ausverkauf an den Kryptowährungsmärkten startete erst nach Börsenschluss am Abend. So gelang es der Aktie auch noch mit knapp 85,00 Euro auf einem neuen Allzeithoch aus dem Handel zu gehen. Eigentlich hat die Aktie damit übrigens aus rein charttechnischer Sicht ein klares Kaufsignal mit Kursziel 100,00 Euro generiert. Eigentlich, denn jetzt gilt es!

Können die Kryptowährungen, allen voran der Bitcoin, sich zumindest schnell wieder fangen, sieht es gut für die Aktie aus. Zwar wäre aus rein charttechnischer Sicht durchaus nochmal ein Pullback auf die Ausbruchsmarken möglich. Anschließend aber sollte es weiter nach oben gehen. Genauso dürfte es in diesem Fall dann auch mit der Aktie der Bitcoin Group laufen. Das Kaufsignal ist da, jetzt ein Pullback auf die 80,00 Euro Marke und die 100,00 Euro können kommen.

Was für steigende und fallende Kurse spricht!

Für steigende Kurse spräche dabei das grundsätzlich funktionierende Geschäftsmodell. Anders als viele andere Bitcoin/Blockchain Aktien ist die Bitcoin Group nämlich keine Luftnummer. Vielmehr werden hier schon Umsätze und sogar Gewinne generiert – und diese dürften in den nächsten Jahren weiter steigen. Ich halte es daher nicht mal für ausgeschlossen, dass die Aktie über die Zeit in ihre hohe Bewertung hineinwachsen könnte.

Dies wäre jedoch auch notwendig. Denn mit einem aktuellen KUV von ca. 80 und einem aktuellen KGV von ca. 160 ist die fundamentale Bewertung grundsätzlich schon abenteuerlich hoch. Zwar ist das kein Vergleich zu anderen Aktien wie 360 Blockchain, Global Blockchain Technologies oder Riot Blockchain, dennoch müsste das Unternehmen noch zwei bis drei Jahre stark wachsen und die Aktie dürfte dabei nicht mehr weiter steigen. Schauen wir mal, was am Ende passieren wird!

Amazon wird uns verfluchen, …

. . . denn heute erhalten Sie den Report, über den grade jeder spricht KOSTENLOS: „Blockchain – die 8.330%-Anlagechance!“ Während dieses Meisterwerk bei Amazon für 25,90 € gehandelt wird, erhalten Sie es hier heute absolut KOSTENFREI! Fordern Sie den Report jetzt einfach mit einem Klick auf den Link an.

Werden Sie um 8.330 % reicher!

Ein Beitrag von Sascha Huber.