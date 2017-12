Bitcoin Group: Bitcoin erholt sich schnell, Aktie noch nicht!

Lieber Leser,

nachdem der Bitcoin zuletzt auf rund 11.500 US-Dollar gestiegen war, ging es schnell zurück auf die runde 9.000 US-Dollar Marke. Lange hielt die Korrektur jedoch nicht an, inzwischen nähert sich die „Mutter aller Kryptowährungen“ schon wieder der 11.000 US-Dollar Marke.

Korrektur des Bitcoin, wie immer, kurz und heftig – Aktie macht Erholung (noch) nicht mit

Die Aktie der Bitcoin Group hingegen fiel gestern im Zuge der Korrektur des Bitcoin auf rund 80,00 Euro zurück, was im Rahmen eines Pullback auf den Ausbruchspunkt sogar eine Bestätigung des Kaufsignals war. Heute aber macht die Aktie die Erholung des Bitcoins noch nicht mit. So notiert sie am Tagesende und somit zum Ende der Woche bei 78,24 Euro. Ideal ist dieser Kursverlauf zwar nicht, noch ist das aber unproblematisch.

Der reinen charttechnischen Lage nach hätte der Kurs zwar nicht mehr unter die Marke von 80,00 Euro fallen dürfen. Aber ganz so eng darf man das nicht sehen. Zumal zuletzt festzustellen war, dass solche Pullbacks oftmals einen Tick weiter gingen als es der reinen charttechnischen Lehre nach idealtypisch gewesen wäre. Wahrscheinlich sind hier größere Investoren am Werk, die sogenanntes „Stoppfishing“ betreiben.

Steigt der Bitcoin auf neue Hochs, steigt die Aktie auf 100,00 Euro!

Daher bleibe ich auch dabei, dass sowohl der Bitcoin als – in der Folge – auch die Aktie der Bitcoin Group weiter steigen werden. Beim Bitcoin kann ich mir noch in diesem Jahr Kursziele zwischen 12.000 und 12.500 US-Dollar vorstellen. Grund hierfür dürfte sein, dass die Nachfrage im Zuge der geplanten Einführung von Bitcoin Futures kurzfristig steigt. Eine kurzfristig steigende Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot – da können Sie sich ausrechnen was passieren muss. Folglich sollte dann auch die Aktie der Bitcoin Group ihre Pullback-Bewegung beenden und in Richtung 100,00 Euro steigen.

Bei einem Bitcoin-Kurs von 12.000 bis 12.500 oder später vielleicht sogar noch 14.500 bis 15.000 US-Dollar – und einem Aktienkurs von 100,00 Euro oder mehr – sollte man dann aber langsam vorsichtig werden. Denn auf längere Sicht könnte die Einführung der Bitcoin Futures auch für Druck auf den Kurs sorgen. Schließlich gibt das Großinvestoren nicht nur die Möglichkeit den Bitcoin zu kaufen, sondern eben auch zu shorten!

Ein Beitrag von Sascha Huber.