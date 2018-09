Bitcoin Group: Bitcoin-Kursrally bleibt möglich!

Der Bitcoin sowie die Kryptowährungen generell standen zuletzt mal wieder unter stärkerem Abgabedruck. Fast könnte man glauben, dass diese nie mehr auf die Beine kommen. Für zahlreiche Coins/Tokens mag das sogar gelten, nicht jedoch für die großen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether(eum), Bitcoin Cash, EOS und Co. Zumal der letzte Sell Off am Krypto-Markt auf lupenreinen „Fake News“ beruhte.

Ein Beitrag von Sascha Huber.