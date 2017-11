Bitcoin Group: Bitcoin vor Jahresende bei 10.000 US-Dollar!

Lieber Leser,

ich war in Frankfurt auf der „World of Trading“ und auch dort waren Kryptowährungen wie der Bitcoin ein heißes Thema. Allerdings eher ein Medienthema als ein Thema bei den Anlegern, was mich an weitere Kurssteigerungen glauben lässt. Ja, ich glaube, dass wir noch bis Jahresende auf 10.000 US-Dollar steigen werden!

Bitcoin nach „Flash Crash“ voll auf Kurs

Dies ist erstaunlich, denn erst vor gut einer Woche gab es bekanntlich noch einen „Flash Crash“ beim Bitcoin. Vielleicht erinnern Sie sich noch? Insbesondere die chinesischen Miningpools hatten kurzfristig die Seiten gewechselt und sich hinter Bitcoin Cash gestellt. Daraufhin stieg der Kurs von Bitcoin Cash auf über 2.000 US-Dollar, wohingegen der Kurs des Bitcoin bis auf deutlich unter 6.000 US-Dollar zurückfiel.

Doch dann wurde das Bitcoin Cash-Mining unrentabel und die Miner wechselten zurück. Sofort halbierte sich der Kurs von Bitcoin Cash, wohingegen der Kurs des Bitcoins wieder durchstartete. In den letzten Tagen kam es dann zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau, ehe sich die Kursrally nun fortzusetzen scheint. Heute jedenfalls stieg der Bitcoin auf ein neues Allzeithoch, womit zugleich ein charttechnisches Kaufsignal generiert wurde.

Stimmung ist längst noch nicht euphorisch!

Dieses charttechnische Kaufsignal wird dabei sowohl von fundamentalen Faktoren als auch durch das Sentiment unterstützt. Fundamental dürfte die geplante Einführung des Bitcoin Futures an der CME den Kurs beflügeln. Aus Sicht des Sentiments ist der Bitcoin zwar in aller Munde, aber noch kaum jemand hat gekauft. Zudem stehen viele Anleger dem Bitcoin angesichts der starken Kursrally in den letzten Jahren eher skeptisch gegenüber.

Das jedenfalls war das, was ich von der „World of Trading“ mitgenommen habe. Daher rechne ich auch mit weiter steigenden Kursen und wohl noch vor Jahresende mit Kursen von 10.000 US-Dollar. Da die Aktie der Bitcoin Group der „Mutter aller Kryptowährungen“ folgt wie ein Hund seinem Herrchen, dürfte auch diese somit weiter steigen. Auch wenn sie fundamental schon sehr teuer ist, winkt daher hier bis Jahresende ein Kursziel von mindestens 100 Euro!

Ein Beitrag von Sascha Huber.