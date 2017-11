Bitcoin Group: Bitcoin Cash Crash, IOTA explodiert!

Lieber Leser,

sehr volatil zeigte sich heute die Aktie der Bitcoin Group. Lag sie am Vormittag noch über 80,00 Euro, fiel sie zwischenzeitlich sogar zurück ins Minus. Inzwischen liegt sie auf etwa dem gleichen Kursniveau wie gestern. Warum?

Kryptowährungsmärkte mit wilden Sprüngen

Nun, was am Aktienmarkt nach einer wilden Berg- und Talfahrt ausschaut, ist für Fans von Kryptowährungen eigentlich nur ein laues Lüftchen. Hier ist man ganz andere Kursausschläge gewöhnt. So verlor der Bitcoin zuletzt nach der Absage an das SegWit2x-Update innerhalb kurzer Zeit rund -30%. Inzwischen hat sich der Kurs jedoch fast wieder vollständig erholt. Dafür zeigen sich andere Kryptowährungen hochvolatil.

So verliert Bitcoin Cash zur Stunde mehr als -17% an Wert und nähert sich der 1.000 US-Dollar Marke von oben. Noch am vergangenen Sonntag (12. November 2017) lag der Kurs in der Spitze bei über 2.100 US-Dollar. Das ist mehr als eine Halbierung innerhalb von gerade mal vier Tagen. Zuvor hatte sich der Kurs jedoch auch vervielfacht. Heute startet daher die Kryptowährung IOTA durch, nach einer Kaufempfehlung in einem großen deutschen Anlegermagazin.

Stellen Sie sich auch bei der Bitcoin Group auf hohe Volatilität ein!

Ganz so wild wird es wahrscheinlich bei der Aktie der Bitcoin Group nicht zugehen. Aber bei starken Kursausschlägen des Bitcoins in die ein oder andere Richtung, wird sich auch diese Aktie stark bewegen. Wer daher mit solchen Volatilitäten nicht umgehen kann, sollte bei der Aktie eher zurückhaltend sein. Wer es dagegen noch volatiler mag, sollte sich auch mal die Kryptowährungen selbst anschauen.

Fakt jedenfalls ist, dass die Bitcoin Group eines der wenigen seriösen Investments im Bereich der Bitcoin Aktien ist. Gründer und Großaktionär Oliver Flaskämper glaubte schon früh an der Erfolg und hat daher mit bitcoin.de eine hervorragende Handelsplattform in Deutschland geschaffen. Dies kann aber leider nicht darüber hinweg täuschen, dass die Aktie bereits sehr ambitioniert bewertet ist. Auch das macht den Titel natürlich stets anfällig für starke Kursschwankungen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.