Bitcoin Group: Auf ein gutes neues Jahr 2018!

Lieber Leser,

zuletzt gab es einen kleinen “Crash” an den Kryptowährungsmärkten. Wobei Crash relativ ist, denn so wie die Kursrallys in diesem weitestgehend unregulierten Markt scharf ausfallen, so fallen eben auch die Korrekturen immer entsprechend heftig aus.

Der Bitcoin stand noch Mitte November weit unter 10.000 US-Dollar!

Es empfiehlt sich daher die aktuelle Kursentwicklung in die richtige Perspektive zu rücken. Noch am 17./18. November war ich bspw. auf der “World of Trading”-Messe in Frankfurt am Main und wurde oftmals gefragt, ob der Bitcoin am Jahresende 2017 über 10.000 US-Dollar stehen würde oder nicht. Ich bejahte diese Frage und erntete oftmals ungläubiges Staunen bzw. auch das ein oder andere süffisante Lächeln.

In der Spitze notierte die “Mutter aller Kryptowährungen” jedoch schon über 20.000 US-Dollar und wird das Jahr wohl irgendwo zwischen 14.000 und 15.000 US-Dollar beschließen. Wenn man sich also anschaut, dass der Bitcoin noch Mitte November unter 8.000 US-Dollar stand, relativiert sich der zuletzt gesehene Kursrücksetzer deutlich. Denn welche Aktie hat seit Mitte November um fast +100% zulegen können? Und das nach der Kursrally zuvor…

Aktie der Bitcoin Group zuletzt unter Abgabedruck

Aufgrund dieser Kursentwicklung des Bitcoin – sowie anderer wichtiger Kryptowährungen wie Ethereum oder Bitcoin Cash – fiel die Aktie der Bitcoin Group daher zuletzt ebenfalls zurück. Kein Wunder, sind die Kursentwicklung des Bitcoin und der Aktie der Bitcoin Group doch eng miteinander verbunden. Umso schöner ist es daher, dass sich der Bitcoin zuletzt wieder deutlich erholen konnte. Zumal sich dadurch auch das Chartbild deutlich aufgehellt hat.

Da es zudem von Seiten der Bitcoin Group auch noch positive Nachrichten gab, steht es auch um die Aktie gar nicht so schlecht. Es mag sein, dass es kurzfristig noch ein wenig abwärts gehen wird. Über kurz oder lang aber wird das Unternehmen beim Umsatz und Gewinn weiter wachsen und damit die fundamentalen Voraussetzungen für weiter steigende Kurse schaffen. Es gibt zwar bereits Analysten, die Kursziele bis zu 150,00 Euro ausrufen, ich gehe aber erst einmal noch von einem Kursziel von 100,00 Euro aus!

Ein Beitrag von Sascha Huber.