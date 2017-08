Bitcoin Group: Allzeithochs fallen im Minutentakt!

Kommentar von Frank Holbaum

Liebe Leser,

Bitcoins sind in aller Munde. Auch an den Finanzmärkten, nachdem die Aktie der Bitcoin Group das Allzeithoch faktisch Tag für Tag nach oben schiebt. Aktuell wurden 30,59 Euro erreicht, doch auch dies dürfte in wenigen Stunden bereits wieder Geschichte sein. Die Aktie hat sich seit dem 6-Monats-Tief bei 5,82 Euro vom 19. Mai bereits um fast das fünffache(!) verteuert. Das Kursplus in der abgelaufenen Woche liegt bei mehr als 25,5 %. Innerhalb von einem Monat ging es für die Aktie der Bitcoin Group gleich um 173 % aufwärts. Das Plus aus den vergangenen sechs Monaten beträgt 299 %, seit Jahresanfang konnten 473 % aufgesattelt werden.

Der langfristige Aufwärtstrend ist nicht zu übersehen. Fundamentale Analysten äußern sich fast kaum zu der Aktie, sodass neben der Chartanalyse vor allem die technische Analyse gefragt ist.

Technische Analyse: Glatter Aufwärtstrend

Nach den jüngsten, massiven Kurssteigerungen ist die Aktie weiter auf dem Weg nach oben. Dies bestätigen die technischen Analysten mit eindrucksvollen Zahlen. So sind die Trendpfeile in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Der Hausse-Modus ruht auf breiten Schultern. Zudem ist der Abstand auf den GD200, Maßstab für die langfristige Trendanalyse, auf inzwischen 237 % angewachsen.

Der Aufwärtstrend ist robust und sehr stark. Die Aktie befindet sich im tiefgrünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.