Bitcoin-Group-Aktie: Das könnte hässlich werden!

Obwohl die Bitcoin-Kurse in der vergangenen Woche explodierten, hatte es die Bitcoin-Group-Aktie alles andere als leicht. Normalerweise kann der Titel direkt von hohen Kursen bei der Kryptowährung profitieren. In den vergangenen Tagen sah das aber ganz anders aus und allein am Freitag ging es mit dem Aktienkurs um rund zehn Prozent in die Tiefe.

Es sieht ganz danach aus, als könnte der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung