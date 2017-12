Bitcoin Group: Aktie erstmals seit Langem mit deutlichen Verlusten!

Lieber Leser,

der Bitcoin-Kurs kann seine Erholung am Donnerstagnachmittag nicht fortsetzen. Seit Beginn der Korrektur hat er damit bis dato um 17,4 % (GDAX) an Wert verloren. Als hauptsächlicher Grund für den Absturz wird derzeit die Rotation innerhalb der Kryptowährungen angeführt. Insbesondere aus dem Bitcoin in den Bitcoin Cash. Eine weitere News könnte die Erholung zum Ende der Woche hin ebenfalls abgebremst haben. Demnach soll sich der Gründer der Kryptowährung Litecoin aufgrund von Interessenskonflikten von seinem Bestand getrennt haben. Er soll damit einen Gewinn von 7.500 % realisiert haben.

Litecoin Erfinder verkauft seine Coins

Der Gründer selbst gab an, er sah sich immer mehr mit dem Vorwurf der Marktmanipulation konfrontiert. Da er das nicht verantworten wollte, entschied er sich für den Verkauf seiner Litecoins. Das Portal zerohedge sieht den Grund für den Verkauf derweil woanders. So geht man dort davon aus, dass Facebook womöglich demnächst den Litecoin als alternatives Zahlungsmittel ankündigen könnte. Um in diesem Fall Interessenskonflikte zu vermeiden, soll man daraufhin den Gründer darum gebeten haben, sich von seinem Anteil zu trennen. Ob das jedoch wirklich wahr ist, steht in den Sternen. Zerohedge ist nicht gerade dafür bekannt, sich immer auf verlässliche Quellen zu berufen.

Der Konkurrenzdruck steigt

Doch eins kristallisiert sich dennoch zurzeit heraus und das ist der Umstand, dass der Bitcoin es nun zunehmend mit mehr Konkurrenz bekommen könnte. Davon betroffen wäre die Bitcoin Group Aktie mit hoher Wahrscheinlichkeit schon, sofern das einzige Investment der dahinterstehenden Kapitalgesellschaft die hiesige Bitcoin-Börse bitcoin.de ist. Zwar bietet die Börse auch den Handel auf Ether und Bitcoin Cash an, doch womöglich mehren sich nun zunehmend Anzeichen dafür, dass die nicht vorhandene Diversifikation sich negativ auf den Aktienkursverlauf auswirken könnte. Charttechnisch bricht die Aktie zuletzt erstmals seit langem unter den 50-Tage-Durchschnitt sowie die seit November bestehende Konsolidierungszone.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.