Bitcoin Group: Aktie dreht auf – wichtiger Widerstand voraus!

die Bitcoin Group hat in den zurückliegenden Handelstagen wichtige Signale für eine deutliche Aufwärtsbewegung gesetzt. Damit schiebt sich der Kurs nach einem Plus von über 8 % seit Montagmorgen wieder an wichtige charttechnische Hürden heran, die einem Ausbruch nach oben bislang im Wege gestanden hatten. Die Aktie hat aus charttechnischer Sicht nunmehr einen Sprung auf 70 Euro vor sich, nachdem im Bereich von 50 Euro mehrfach eine wichtige Unterstützung getestet und etabliert worden war. Fundamental orientierte Analysten halten sich mit Empfehlungen zur Bitcoin Group weiterhin zurück, da wichtige bilanzielle Daten fehlen.

Dennoch: Charttechniker beurteilen die Situation vergleichsweise positiv. Die Aktie sei in einem klaren charttechnischen Aufwärtstrend, der eine enorme Stärke aufweisen könne. Nach einem steilen Anstieg wurde die notwendige Korrektur durchlaufen, sodass der Weg zu neuen Tops frei zu sein scheint.

Technische Analysten: Aktie in sehr guter Verfassung

Auch technische Analysten attestieren dem Wert sehr gute Chancen. Immerhin sind alle Trendpfeile aufwärts gerichtet. Zudem ist der Abstand zum GD200 mit mehr als 70 % bereits sehr hoch. Dies gilt als klares Zeichen für neue Tops.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.