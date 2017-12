Bitcoin Group: Aktie mit deutlichen Aufschlägen, doch wie geht es nun weiter?

Liebe Leser,

der Bitcoin hatte zuletzt arge Kapriolen verursacht. Nun gewann die Kryptowährung zuletzt wieder deutlich hinzu und riss auch den Finanzdienstleister Bitcoin Group wieder mit nach oben. Mit einem Auftakt von +11,4 % zu Beginn der letzten Handelswoche des Jahres hat die Aktie nun angedeutet, dass es auch schnell wieder zu neuen Rekordhöhen kommen könne. Danach sieht es nach Einschätzung charttechnischer Analysten allerdings nicht unmittelbar aus. Immerhin konnte eine wichtige Untergrenze verteidigt werden. Im Einzelnen: Die Aktie hielt etwa auf der Höhe von 60 Euro an und schaffte am Mittwoch die Kehrtwende nach oben. Damit ist immerhin die Unterstützung bei 60 Euro oder knapp darunter bestätigt worden. Formal befindet sich die Bitcoin Group-Aktie so noch in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der sich auch in den kommenden Wochen fortsetzen könnte. Dabei ist als nächste Hürde die Obergrenze von 80 Euro bedeutend. Hier war die Aktie in den vergangenen Wochen mehrfach bei einem Ausbruch gescheitert. Immerhin schaffte der Titel am 29. November bei 85,50 Euro ein neues Rekordhoch. Der Abstand ist allerdings mit mehr als 30 % immer noch immens. Zudem ist zu beachten, dass die Aktie enormen Schwankungen ausgesetzt ist. Innerhalb einer Woche war es nun um 24 % nach unten gegangen. Die Ergebnisse aus den zurückliegenden zwei Wochen sind mit -27 % noch schlechter. Und auch unterhalb der Woche ging es einmal um 21 % nach unten und ein anderes Mal um 14 % nach oben.

Die Aktie gilt auch wirtschaftlich als kaum greifbar. Es gibt keine verwertbaren Einschätzungen vonseiten der Bankanalysten. Insofern kommt auch der technischen Analyse eine besondere Bedeutung zu..

Technische Analysten: Formaler Aufwärtstrend!

Technisch betrachtet befindet sich der Titel in einem formalen Aufwärtstrend. Die Aktie hat den GD200 um 50 % distanziert. Erst bei 32,31 Euro käme es zu einem Trendwechsel. Dennoch: Die hohe Volatilität vergrößert das Risiko eines solchen Trendwechsels enorm. Insofern ist Vorsicht geboten, meinen auch die technischen Analysten!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.