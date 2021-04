Bitcoin Group-Aktie: Ein böses Erwachen!

Der Bitcoin erlebte am Wochenende eine heftige Korrektur. Die älteste und bekannteste Kryptowährung fiel zeitweise um mehr als 10.000 US-Dollar in die Tiefe. Nachdem am Mittwoch noch an der Marke von 65.000 US-Dollar gekratzt werden konnte, ging es am Sonntag bis in Richtung 53.000 Dollar abwärts.

Von einer Erholung war gestern noch nicht viel zu spüren. Die meiste Zeit kämpften die Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung