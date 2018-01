Bitcoin Group Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group Aktie konnte in diese Woche leider nicht glänzen. Insgesamt steht am Freitagvormittag ein Minus von 3,57 % zu Buche. In den vergangenen vier Wochen gab die Aktie somit um 26,20 % nach. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie in diesem Zeitraum einige erste relevante Unterstützungen gebrochen, wie der Chart auf Tageskerzenbasis unten deutlich macht.

Eine Unterstützung hat gehalten

Der 100-Tage-Durchschnitt hat allerdings bisher als Unterstützung gehalten. Es besteht daher eine gewisse Chance darauf, dass sich der Wert weiter erholt. Bei einem Einbruch dürfte das charttechnische Verlustpotential jedoch enorm ausfallen. Der 200-Tage-Durchschnitt verläuft derzeit bei 33,7 Euro je Aktie und damit 45 % tiefer als das aktuelle Preisniveau.

Prognosen wurden konkretisiert

Fundamental betrachtet tut sich etwas. Das Unternehmen bestätigte zuletzt die Umsatzprognose für das Jahr 2017 und konkretisierte diese. So soll das Transaktionsvolumen der Handelsplattform bitcoin.de bei mehr als 1 Mrd. Euro liegen. Der daraus resultierende Umsatz der Bitcoin Group soll 10 Mio. Euro betragen, das Ergebnis vor Steuern 8 Mio. Euro. Die Anzahl der Kunden lag ebenso deutlich über den Erwartungen. Ob das alles gegen einen schwachen Bitcoin-Kurs hilft, ist jedoch eine andere Frage.

Bitcoin beendet Korrekturtrend

Der Bitcoin-Kurs hat seinen steilen Anstieg aus dem Jahr 2017 gegen Ende des Jahres korrigiert und macht sich nun daran den Trend wieder aufzunehmen. Charttechnisch betrachtet konnte der Korrekturtrend bereits leicht überwunden werden. Das spricht für die Fortsetzung der Erholung. Viele Bitcoin-Experten erwarten, dass der Trend zu Beginn des Jahres wieder aufgenommen werden wird.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.