Bitcoin Group Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Bitcoin Group Aktie notiert gegenüber dem Schlusskurs von vergangener Woche am Freitagvormittag mit ca. 11 % im Plus. Dieses ergab sich jedoch dank des Up-Gaps auf Tageskerzenbasis, mit dem die Woche eröffnet wurde. Im Vergleich zum Eröffnungskurs notiert die Aktie leicht im Minus. Charttechnisch betrachtet bleibt die Aktie damit unterhalb der zuvor unterschrittenen Konsolidierung. Erst Kurse über 70 Euro je Aktie dürften den aktuellen Korrekturtrend nach charttechnischen Kriterien erstmals infrage stellen.

Bitcoin bleibt schwach

Der Handel hielt sich aufgrund der verkürzten Woche in Grenzen. Der Bitcoin-Kurs hat sich zum Ende der vergangenen Woche ein wenig erholen können, was das Up-Gap in der Bitcoin Group Aktie in dieser Woche begründen würde. Dennoch stand insgesamt ein Minus von 28,8 % zu Buche. Der Bitcoin-Kurs selbst notierte in dieser Woche am Freitagvormittag mit 3,6 % nur leicht im Plus.

Negative Nachrichtenlage und Segwit2x

In der Spitze wurde ein Plus von 17 % erreicht, doch aufgrund der negativen Nachrichtenlage rund um die Maßnahmen der südkoreanischen Regierung blieb der Bitcoin-Kurs in der zweiten Wochenhälfte größtenteils auf dem Rückzug. Kurse unterhalb von 13.500 US-Dollar könnten weitere Schwäche nach sich ziehen. Eine andere Nachricht betrifft den Segwit2x Split, der zwar bereits im November anstand, doch damals abgeblasen wurde. Demnach soll der Split nun doch stattfinden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.