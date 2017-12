Bitcoin Group Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group-Aktie hat es in den vergangenen Wochen nicht geschafft, das Allzeithoch bei 90,30 Euro je Aktie zu überwinden. Genau genommen konsolidiert sie nun bereits seit etwa Mitte des Monats. Am Freitagvormittag stand die Aktie im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag nahezu unverändert. Dabei hat der Bitcoin-Kurs, in US-Dollar betrachtet, in dieser Woche wieder einmal eine stark volatile Phase hinter sich gebracht. Der Kurs überschritt die 10.000 US-Dollar Marke und erreichte sodann innerhalb eines Tages neue Allzeithochs über 11.000 US-Dollar.

Bitcoin-Börse fällt vorübergehend aus

Im Laufe der Woche brach der Bitcoin-Kurs allerdings um mehr als 20 % wieder ein, nachdem bekannt wurde, dass das Portal einer US-amerikanischen Bitcoin-Börse vorübergehend ausgefallen war. Der Kurs erholt sich am Freitagvormittag leicht, notiert allerdings immer noch unter 10.000 US-Dollar je Bitcoin. Derweil besteht weiterhin eine erhöhte Chance darauf, dass der Bitcoin-Handel auch an den offiziellen US-Börsen aufgenommen werden könnte. Neben den Futures- und Optionenbörsen CME und CBOE hat nun auch die NASDAQ angekündigt, sie plane den Handel in 2018 aufzunehmen. So soll die CME Berichten zufolge den Handel über Futures bereits ab dem 18. Dezember anbieten.

Papier bleibt spekulativ

Charttechnisch betrachtet hält sich der Kurs der Bitcoin Group Aktie wacker und ließ sich durch die Kapriolen des Bitcoins bisher nicht beeindrucken. Dennoch hängt der weitere Verlauf zum Großteil von den Entwicklungen rund um den Bitcoin und anderen Kryptowährungen ab. Insofern bleibt das Papier aus meiner Sicht höchst spekulativ.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.