Bitcoin Group Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

der Bitcoin-Kurs erreichte in dieser Woche ein neues Allzeithoch bei 8.400 US-Dollar. Für den steilen Anstieg in den letzten beiden Wochen, sehen Marktbeobachter unter anderem die Nachfrage nach dem Bitcoin in Zimbabwe verantwortlich. Das Land ist derzeit vor einem Default bedroht und der Bitcoin stieg dort zeitweise über 10.000 US-Dollar. Weitere News betrafen zum einen die Banken sowie die Futures-Börse CME. Banken wie etwas J.P. Morgan sollen darüber nachdenken in den Handel mit dem Bitcoin einzusteigen. Analysten der Deutschen Bank hingegen haben ihren Kunden explizit davon abgeraten am Bitcoin-Handel teilzunehmen.

SEC-Genehmigung steht noch aus

Ein durchaus nicht zu unterschätzender Faktor könnte eine mögliche Aufnahme des Futures-Handels auf den Bitcoin sein. Erwartungen an die Zulassung zum Handel über eine Börse, könnten den Kurs des Bitcoins weiter antreiben. Einige Analysten sehen diese Entwicklung, sollte die Börsenaufsicht das genehmigen, als einen enormen Fortschritt in der Akzeptanz des Bitcoins an. Damit dürfte dieser dem Status eines Assets nähergekommen sein. Ob die SEC den Handel wirklich zulässt, steht noch in den Sternen. Sollte sie es nicht, könnte die Euphorie womöglich ins Gegenteil umschwingen. Das wäre teilweise ein erstes Signal zur Eindämmung der enormen Spekulation, die sich rund um den Bitcoin entwickelt hat.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.