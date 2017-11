Bitcoin Group Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group Aktie hat die enorm volatile Phase der letzten zwei Wochen im Bitcoin-Kurs glimpflich überstanden. Der Bitcoin-Kurs in US-Dollar verlor zwischenzeitlich 29 %. Grund dafür soll die verhinderte Abspaltung des SegWit2x-Systems gewesen sein. Die Befürchtung vieler war, dass eine mögliche Weiterentwicklung und damit die Akzeptanz seitens der Wirtschaft in weitere Ferne gerückt sein dürfte. Doch der Bitcon-Kurs erholte sich ziemlich rasch wieder und erreicht in dieser Woche ein neues Allzeithoch bei 7.993 US-Dollar.

Könnte die Abspaltung doch kommen?

Wie zerohedge am Freitag berichtete, könnte sich die Abspaltung möglicherweise doch noch ergeben. Zuvor hatte das Team aufgrund geringer Akzeptanz seitens der Miner das Projekt abgeblasen, doch es zeigte sich zum Ende der Woche hin, dass ein kleiner Anteil der Miner an dem Projekt festhält und die Abspaltung weiter vorantreiben würde.

Privatinvestoren spekulieren auf die Zukunft

Eine Umfrage unter US-Investoren ergab, dass das durchschnittliche Preisziel bei 196.000 US-Dollar liegen würde. Der am meisten genannte Grund für das Investment in den Bitcoin war die revolutionäre Technologie dahinter. Ca. 40 % aller Befragten gaben das an. Als zweiten Grund nannte man die Möglichkeit der Wertaufbewahrung, ähnlich der des Goldes. In etwa 20 % der Befragten spekulierten darauf.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.