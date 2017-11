Bitcoin Group Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

der Bitcoin-Kurs in US-Dollar hat in dieser Woche einen wilden Ritt hinter sich gebracht. Grund dafür könnte der Umstand gewesen sein, dass die nächste Spaltung und der Übergang vom SegWit1x auf das SegWit2x System abgeblasen worden ist. Es fand laut den Vertretern des SegWit2x Systems nicht genug Zustimmung seitens der Miner. Man entschied sich aufgrunddessen für den Schritt, die Community nicht weiter auseinanderzureißen.

Bitcoin bleibt nach gescheitertem SegWit2x weniger konkurrenzfähig

Für den Bitcoin-Kurs selbst könnte das auf der einen Seite zwar kurzfristig Stabilität bedeuten, doch in der längerfristigen und der ökonomischen Betrachtung bleibt der Bitcoin damit weniger konkurrenzfähig zu echten Währungen. Insofern wird es nun interessant zu sehen sein, ob der jüngste Anstieg sich in diesem Maße fortsetzen kann.

Vorerst kein neues Allzeithoch

In der Zwischenzeit hatte Goldman Sachs auf Basis der Elliot-Wellen-Theorie eine Prognose aufgestellt, dernach der Bitcoin bei 8.000 US-Dollar zunächst auf einen harten technischen Widerstand stoßen würde, um anschließend an eine Konsolidierung in die nächste Welle in Richtung 10.000 US-Dollar zu starten. Der Kurs der Bitcoin Group Aktie erreichte in dieser Woche das letzte Allzeithoch bei 91 Euro, konnte es aber bisher (Freitagvormittag) nicht überwinden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.