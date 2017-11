Bitcoin Group Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group veröffentlicht leider keine Quartalsberichte. Insofern müssen wir uns wohl oder übel damit begnügen, dass das Potential aufgrund eines weiter steigenden Bitcoin-Kurses gegeben ist. Doch Anleger scheinen davon nicht so recht überzeugt zu sein, wie die jüngste Kursentwicklung deutlich macht. Während der Bitcoin-Kurs luftige Allzeithöhen erreicht, klettert die Bitcoin Group Aktie nur gemächlich nach oben. Das könnte andererseits jedoch auch eine positive Entwicklung sein. Denn eine zu starke Überbewertung infolge einer möglichen Blasenbildung beim Bitcoin könnte somit ausbleiben.

Trends könnten nach oben hin gebrochen werden

Der Bitcoin-Kurs in US-Dollar erreichte in der vergangenen Woche einen relevanten technischen Widerstand, nämlich die obere Trendlinie des primären, aufwärts gerichteten Trendkanals. Er prallte zunächst ab, doch wie es aussieht könnte demnächst ein technischer Ausbruch erfolgen. Sollte es tatsächlich so kommen, dann bestünde eine erhöhte Chance darauf, die 10.000 US-Dollar-Marke bald zu knacken.

Die Bitcoin Group Aktie könnte in diesem Fall den Aufwärtstrend weiter ausbauen. Sollte der Kurs dem Trendkanal folgen, so bestünde ein technisches Potential bis zunächst etwa 115 Euro je Aktie. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben könnte weitere impulsive Zukäufe bewirken.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.