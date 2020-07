Bitcoin Group Aktie: Wird aus diesem Anstieg mehr?

Nachdem die Aktie der Bitcoin Group in den vergangenen Wochen nur den Weg in die Tiefe kannte und dabei in einem flachen, aber beständigen Abwärtstrend gefangen war, gelang den Bullen heute der Ausbruch aus dem kurzfristigen Trendkanal. Im Tagesverlauf gewinnt die Aktie bis zum Nachmittag 3,85 Prozent hinzu und steigt in der Spitze bis auf 24,65 Euro an.

