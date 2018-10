Bitcoin Group-Aktie: Was passiert hier gerade?

Die Euphorie aus dem letzten Jahr konnte nicht in dieses Jahr transportiert werden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die gleitenden Durchschnitte bei der Bitcoin Group-Aktie nun viel stärker als Widerstand anzusehen sind als noch vor einiger Zeit. Aus Trendsicht orientiert sich der Kurs seit längerem abwärts und hat nun auch eine wichtige Unterstützung in Form des bisherigen 1-Jahrestiefs unterschritten.

Ein Beitrag von Andreas Quirin.