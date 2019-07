Bitcoin Group Aktie: Tag der HV!

Es ist soweit: Am heutigen Freitag findet in Herford die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Bitcoin Group statt. Ab 10 Uhr soll es um „Denkwerk Herford“ losgehen. Die Aktie hat sich in diesem Jahr bisher als recht guter Performer gezeigt – per saldo. Denn stand die Notierung zu Jahresbeginn im Bereich 20 Euro, sind es aktuell rund doppelt so viel. Ein Kursverdoppler ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >