Bitcoin Group-Aktie: Setzt sich der Abwärtstrend weiter fort?

Die Aktie der Bitcoin Group ist am Donnerstag wieder um etwa 1,5 % gesunken. Ihr aktueller Wert beläuft sich auf etwa 33,60 Euro, wenngleich es am Freitag wieder Kursgewinne zu verzeichnen gibt. Derzeit ist ein Abwärtstrend aktiv. Dieser läuft bereits seit mehreren Monaten und wurde nur von einer kurzen Aufwärtsbewegung in der zweiten Juli-Hälfte unterbrochen. Die gleitenden Durchschnitte liegen eng beieinander ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.