Bitcoin Group-Aktie: Scharfer Abfall!

Bitcoin Group – ist der Rückgang auch eine Chance?

Mit dem scharfen Rückgang von 82,50 auf in der Spitze 36,25 EUR haben die Anleger der Bitcoin Group-Aktie derzeit zu kämpfen. Allerdings bieten Rückgänge auch immer Chancen. So könnte sich hier nun eine Chance für einen Einstieg in die Bitcoin Group-Aktie ergeben. Aus charttechnischer Sicht ist der Bullen-Trend noch intakt.

