Bitcoin Group Aktie: Riesige Verluste?

Bitcoin Group Aktie: Das ist ein Hammer

Wer auf den Bitcoin setzt, kommt auch an der Aktie der Bitcoin Group kaum vorbei. Der Dienstleister ist in den vergangenen Wochen deutlich nach oben geklettert. Am Dienstag kam es zu einem bemerkenswerten Verlust des Papiers. Es ging gleich um 6 % nach unten. Die „Kursexplosion“, die in den vergangenen Tagen gefeiert wurde, steht auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Mark de Groot.