Bitcoin-Group-Aktie: Kommt jetzt der nächste Kurssprung?

Während die Börsen in westlichen Gefilden aufgrund der Weihnachtsfeiertage schon seit Mittwoch geschlossen blieben, kam es beim Handel mit Bitcoin zu spektakulären Entwicklungen. Die Kryptowährung sprang in den letzten Tagen nur so von Rekord zu Rekord und konnte sich binnen weniger Tage um mehr als zehn Prozent verbessern.

Zeitweise lag das Plus im Vergleich zu den Kursen vom letzten Mittwoch sogar bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung