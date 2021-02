Bitcoin-Group-Aktie: Kein Grund zur Panik!

Für die Anleger der Bitcoin Group tat sich in der abgelaufenen Woche ein fast schon ungewohnter Anblick auf. Nach vielen Tagen in der Gewinnzone ging es mit den Kursen mal wieder in Richtung Süden. So zum Beispiel am Freitag, als die Anteilseigner ein Minus von 3,28 Prozent verkraften mussten.

Eben jenes hinderte die Bitcoin-Aktie auch daran, die 60-Euro-Marke mit ins Wochenende zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung