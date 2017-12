Bitcoin Group-Aktie: Ist nun der große Bitcoin-Hype vorbei?

Liebe Leser,

die Bitcoin Group SE besitzt nicht nur selber Bitcoins, sondern hat auch einen Handelsplatz für Bitcoins in Deutschland etabliert. In den letzten Monaten ist die Nutzerzahl stark gestiegen und das Management blickt optimistisch in die Zukunft.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Umsätze sollen mindestens 10 Mio. Euro betragen!

Im Vorjahr betrug der Umsatz noch geringe 1 Mio. Euro und auch das Handelsvolumen war mit 85. Mio. Euro verhältnismäßig gering. Dieses Jahr soll das Handelsvolumen weit über die 1-Milliarde-Euro-Marke steigen. Auch das Ergebnis vor Steuern wird mit mindestens 8 Mio. Euro ein sehr ordentliches Niveau erreichen.

Charttechnische Analyse der Aktie: Ein Abwärtssignal ist nun aktiv!

Lange kannte die Aktie der Bitcoin Group SE nur eine Richtung, die nach oben. Die Aktie konnte einen wahren Höhenflug hinlegen, nun kommt es zur Korrektur. Durch die Gewinnmitnahmen wird die überkaufte Marktphase abgebaut, sodass sich die Aktie selbst bereinigen kann.

Ein Beitrag von Johannes Weber.