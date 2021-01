Bitcoin-Group-Aktie: Ist die Party endgültig vorbei?

Inhaber von Bitcoin-Group-Aktien hatten in den vergangenen Tagen wenig Grund zum Lachen. Die Kurse des Titels purzelten nur so in die Tiefe, von rund 60 Euro am Mittwoch ging es im Tief bis auf 52 Euro abwärts. Damit sind nahezu sämtliche Zugewinne vom Kurssprung im Dezember schon wieder dahingeschmolzen.

Der Grund für die momentane Schwäche ist, wie sollte es anders sein, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung