Bitcoin Group Aktie: Hält die Unterstützung?

Die Unterstützung, im Bereich um 35 Euro, hält den Kurs der Bitcoin Group Aktie hervorragend. Ende Mai fand die Aktie ihr vorläufiges Jahreshoch bei etwa 45,55 Euro. Seitdem konsolidiert das Papier, in der Range vom Hoch zum Unterstützungsbereich. Natürlich ist der Wert bereits kräftig gestiegen. Aber „The Trend Is Your Friend" und solange der abwärtsgerichtete Trendkanal hält, bleibt die Aussicht positiv.



